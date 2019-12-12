قدم أحمد داود أوغلو، رئيس وزراء تركيا السابق، اليوم الخميس، طلبًا رسميًا لتدشين حزب سياسي، بعد مرور أربعة أشهر على استقالته من حزب العدالة والتنمية الحاكم.

وقدم داود أوغلوا وفريق مؤسسي الحزب طلبا لوزارة الداخلية لتسجيل الحزب الجديد الذي اختير له إسم (حزب المستقبل)، وشعاره “ورقة شجر الجميز” وهو أحد الأسماء التي تم الإعلان عنها مسبقا للحزب الجديد،بحسب صحيفة"زمان" التركية.

ومن المفترض الإعلان عن تدشين الحزب الجديد غدا الجمعة، في العاصمة أنقرة، حسبما نقلت الصحيفة عن آيهان سيف أوستن، أحد مؤسسي الحزب.

وفي أغسطس الماضي أعلن أحمد داود أوغلو استقالته من حزب العدالة والتنمية الذي كان رئيسًا له في السابق، بعد إحالته إلى اللجنة التأديبية للحزب استعدادًا لفصله.

وقال انذاك إن الحزب لم يعد قادرا على حل مشاكل تركيا ولم يعد مسموحا بالحوار الداخلى فيه.

أحمد داود أوغلو، ليس الوحيد الذي سيتخذ هذه الخطوة، إذ يعمل نائب رئيس الوزراء الأسبق علي باباجان، المستقيل من العدالة والتنمية في يونيو الماضي على تشكيل حزب سياسي هو الآخر.

وكشف علي باباجان خلال لقاء تلفزيوني أن الإعلان عن حزبه الجديد سيكون في مطلع عام 2020 القادم أي في يناير