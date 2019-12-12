 رئيس المجلس الأوروبي: نتائج مباحثات الاتحاد الأوروبي بشأن أهداف المناخ غير واضحة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس المجلس الأوروبي: نتائج مباحثات الاتحاد الأوروبي بشأن أهداف المناخ غير واضحة

شارل ميشيل
شارل ميشيل
(د ب ا)
نشر فى : الخميس 12 ديسمبر 2019 - 6:33 م | آخر تحديث : الخميس 12 ديسمبر 2019 - 6:33 م

قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل إن نتائج المباحثات بين قادة الاتحاد الأوروبي بشأن إلزام الاتحاد الأوروبي لكي يصبح حيادي المناخ بحلول عام 2050 مازالت غير واضحة.

وأضاف للصحفيين وهو في طريقه إلى بروكسل" لا نستطيع توقع نتيجة هذا الاجتماع السياسي".

وأوضح" هناك مشاورات مازالت جارية وضرورية مع عدد من الدول الأعضاء بشأن قضية التغير المناخي".

واعترف بأن ليس كل الدول الأوروبية لديها نفس نقطة البداية فيما يتعلق بوضعها الاقتصادي أو طموحها البيئي.

وأشار إلى أن الأولوية القصوى لمباحثات اليوم هى للتغير المناخي.

وقال" أتمنى أن يكون من الممكن التوصل لاتفاق خلال هذا الاجتماع".

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