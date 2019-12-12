ننشر أجندة فعاليات اليوم الثاني والأخير من منتدى أسوان للسلام والتنمية

انطلقت صباح الخميس، فعاليات اليوم الثاني والأخير من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، في مدينة أسوان، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من رؤساء الدول والحكومات والمسؤولين الأفارقة.

ويشهد اليوم الثاني من المنتدى عقد عدد من الجلسات، وهي:

جلسة: نحو إطار إقليمي للتعاون لتحقيق السلام والأمن والتنمية في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن.

جلسة: تعزيز دور المرأة الإفريقية في تحقيق السلام والأمن والتنمية.

جلسة: النزوح القسري في إفريقيا.

جلسة: تعزيز شراكة إفريقيا مع العالم في أوقات الاضطرابات.

جلسة: أمن الطاقة في إفريقيا.

جلسة: دور التمويل الرقمي والشمول المالي في استدامة التنمية والسلام.

جلسة: تمويل التعافي الاقتصادي بعد النزاعات: ليست التنمية بصيغتها المعتادة.

ويُختتم المنتدى بالجلسة الختامية التي تشمل كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإصدار إعلان أسوان للسلام والتنمية المستدامين.