وزير الخارجية السعودي يؤكد مواقف بلاده بشأن تعزيز عمل «التعاون الإسلامي»

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله مواقف المملكة ومسعاها الدائم في تعزيز عمل منظمة التعاون الإسلامي، ودعم العمل الإسلامي المشترك مع الدول الأعضاء والأمانة العامة لتحقيق آمال وتطلعات شعوب الأمة الإسلامية لما فيه الخير والاستقرار.

وأوضح ، في كلمة له بمناسبة الاحتفالية التي نظمتها المملكة المغربية في الرباط اليوم بالذكرى الخمسين لإنشاء منظمة التعاون الإسلامي، ونشرتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" اليوم الخميس "أن هذه الاحتفالية تجمع المنظمة ودولها الأعضاء بروح الأخوة والصداقة والتاريخ العريق والمستقبل المشترك".

وقال إن المملكة تشرفت باستضافتها لمقر منظمة التعاون الإسلامي منذ تأسيسها في جدة، كما تشرفت برعايتها لاحتفال المنظمة بهذه المناسبة التاريخية الذي عقد في مدينة جدة بتاريخ 25 نوفمبر 2019.

وأوضح أن منظمة التعاون الإسلامي تسعى بالأساس إلى دعم كفاح الشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه المسلوبة، ومناهضة التمييز العنصري، ودعم السلم والأمن الدوليين القائمين على الحق والعدالة، مما جعل منها بيتًا جامعًا للعمل الإسلامي المشترك وصوتا موحدًا للأمة الإسلامية.

ومنظمة التعاون الإسلامي، هي منظمة إسلامية دولية تجمع سبعا وخمسين دولة إسلامية، وتصف المنظمة نفسها بأنها "الصوت الجماعي للعالم الإسلامي" وإن كانت لا تضم كل الدول الإسلامية وأنها تهدف لـ "حماية المصالح الحيوية للمسلمين" البالغ عددهم نحو 1.6 مليار نسمة.