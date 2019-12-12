سجل سهم "أرامكو السعودية" خلال جلسة اليوم الخميس تداولات قياسية لم يشهدها سوق الأسهم السعودية منذ إنشائها.

وشهد السهم في ثاني أيام طرحه للتداول في البورصة أعلى تداولات على الإطلاق من حيث القيمة، لتبلغ 15.9 مليار ريال، ليكسر الرقم القياسي الذي سجله سهم بترو رابغ في أولى جلسات إدراجه بالسوق السعودية يوم 27 يناير 2008 حيث بلغت قيمة التداولات على السهم آنذاك نحو10.9 مليارات ريال.

كما بلغ حجم التداول على سهم أرامكو نحو 418 مليون سهم كثاني أعلى كمية تداولات يشهدها السوق السعودي منذ انطلاقه بعد "مصرف الإنماء" الذي سجل حجم تداول قدره 598 مليون سهم في جلسة 3 يونيو 2008.

وأغلق سهم "أرامكو" تعاملات اليوم على ارتفاع بنحو 5% إلى 36.80 ريال، بعد أن كان قد ارتفع في بداية التعاملات إلى 38.70 ريال.

ولا يؤثر السهم على مؤشر السوق السعودي في أول 5 أيام تداول حيث لن يتم ضمه للمؤشرات إلا بعد اليوم الخامس للتداول.

وأدرج سهم شركة "أرامكو السعودية" أمس بالسوق السعودي، بالرمز 2222 ضمن قطاع الطاقة، وأغلق مرتفعا بالنسبة القصوى عند 20ر35 ريال أمس، في حين كان سعر الاكتتاب 32 ريالا.