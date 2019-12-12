حزب يميني إيطالي متطرف يفوز بقضية ضد إزالة صفحته من فيسبوك

ذكر حزب "كاسابوند" الإيطالي الفاشي الجديد، اليوم الخميس أنه فاز بمعركة قضائية ليتم إعادته إلى موقع فيسبوك، الذي كان قد طرد منه قبل ثلاثة أشهر.

وفي سبتمبر، أزال فيسبوك حزب "كاسابوند" وحزب "فورزا نوفا" اليميني المتطرف، لخرق قواعد الشبكة الاجتماعية بشأن خطابات الكراهية.

وقال الحزب في بيان نقلا عن حكم القاضية ستيفانيا جاريسي إن محكمة مدنية في روما أمرت "بإعادة التنشيط الفوري" لصفحة كاسابوند على فيسبوك.

كما أمرت بإعادة الصفحة الشخصية الخاصة بسيمون دي ستفانو زعيم كاسابوند وقضت بضرورة تغريم فيسبوك 800 يورو (890 دولارا) لكل يوم من تأجيل الإذعان للأوامر.

وقال كاسابوند في بيان إن القاضية قالت إن استبعاد كاسابوند من الفيسبوك يقيد التعددية السياسية وهو مبدأ منصوص عليه في الدستور.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) عن ناطق باسم شركة فيسبوك القول: "نحن على دراية بقرار محكمة روما المدنية ونحن نفحصه بعناية".

يشار إلى أن كاسابوند وفروزا نوفا هما حزبان هامشيان حيث أن كل منهما فاز بأقل من 1 بالمئة في الانتخابات العامة الأخيرة. ولكنهما كانا فاعلان بشدة على فيسبوك ولجآ إلى لغة خطابية عدائية مناهضة للهجرة.

ومازال الحزبان لديهما حسابات نشطة على تويتر.