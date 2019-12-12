ملك إسبانيا يدعو بيدرو سانشيز لتشكيل حكومة لإنهاء أزمة سياسية

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وجه ملك إسبانيا فيليب السادس دعوة لرئيس الوزراء بالإنابة بيدرو سانشيز للتوجه للقصر في محاولة لتشكيل حكومة وإنهاء الأزمة السياسية الطويلة في البلاد.

وأعلن رئيس البرلمان ميريتشيل باتيت في بيان متلفز قرار الملك، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج.

وقال سانشيز، في مؤتمر صحفي، إنه سيقبل دعوة الملك فيليب "بشرف وامتنان بالغ."

وأضاف "نحن بحاجة إلى أن يستأنف المجلس التشريعي عمله لان هناك العديد من التحديات التي يتعين علينا التعامل معها كدولة"

وتابع ""ليس هناك وقت لنضيعه".

وفي الانتخابات التي جرت الشهر الماضي، برز حزب العمال الاشتراكي بقيادة سانشيز مرة أخرى

كأكبر حزب في البرلمان الأسباني المؤلف من 350 مقعدًا،ولكنه لم يحصل على اغلبية تمكنه من تشكيل حكومة.

وقد ابرم حزب العمال الاشتراكي بالفعل اتفاقا مع حزب بوديموس المعارض لاجراءات التقشف ويجرى محادثات مع الحزب الانفصالي الكتالوني حزب جمهورية كتالونيا ليحشد الدعم الذي يحتاجه للبقاء في منصب رئيس الوزراء.