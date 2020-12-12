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يرى بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي أن فريقه أكبر ناد في إفريقيا، مشيرًا أن حلمه تحقق بالتدريب في المنطقة العربية.

وقال بيتسو خلال تصريحات لقناة «الأهلي»: "الأهلي الأكبر في إفريقيا، الجماهير تطالبني بالبطولات كل يوم".

وأضاف: "كان لي حلم أن أعمل في هذه المنطقة، لدي علاقات كبيرة مع لاعبي الوداد وجماهيرهم، واجهت الزمالك عدة مرات والأهلي كذلك، أعرف جيدًا هذه المنطقة".

وعن تشبيه بجوزيه المدرب الأسطوري للأهلي تابع المدرب الجنوب إفريقي: "الناس يشبوهنني بجوزيه كحافز لتحقيق الانجازات، كان معه مجموعة مميزة مثل أبو تريكة ووائل جمعة".

وواصل: "طلبت من المجموعة التي معي الآن أن ندخل التاريخ ودخلنا التاريخ بالفعل".