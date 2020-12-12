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رد علي معلول، الظهير الأيسر للنادي الاهلي، تلقيه عرضا من نادي بيراميدز للعب في صفوفه خلال الفترة القادمة.

وقال معلول في تصريحات تلفزيونية: "اسمع مثلكما تماما ما يحدث عني".

وأضاف: "وكيلي هو من يتولى هذه الأمور وأنا لا ألتفت لها أبدا، العرض لم يشوشني لاني فائز بالدوري ودوري أبطال إفريقيا كيف سيشوشني؟".

وعن معاملة الجماهير في الشارع بعد التتويج بالثلاثية .. أجاب: "منذ فوزنا بدوري أبطال إفريقيا، يرفض الناس محاسبتي عندما أشتري شيئا".

وواصل: 'طلبت دليفري، وفوجئت بالرجل يرفض محاسبتي على الطعام، قلت له سيتم فصلك، فقال لي مالكش دعوة".

وأتم: "عندما أذهب إلى مطعم ألح عليهم بأن أدفع الحساب، لكنهم يرفضون، هذا دين عليّ".