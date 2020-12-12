الدستورية العليا تؤكد حظر مظاهرة مناهضة لتدابير كورونا في دريسدن

أكدت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا، قرارا بحظر مظاهرة لحركة "التفكير الجانبي" كان من المخطط تنظيمها اليوم السبت، في مدينة دريسدن شرقي ألمانيا.

وقال متحدث باسم المحكمة في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ" في كارلسروه إنه تم رفض الطلب العاجل الذي تقدمت به الحركة في المحكمة، موضحا أنه تم بذلك استنفاد كافة الوسائل القانونية وتم حظر المظاهرة نهائيا.

وكان من المخطط تنظيم المظاهرة اليوم في دريسدن، ولكن السلطات المعنية حظرت إقامتها بسبب مخاوف من أن تؤدي المظاهرة إلى تفشي عدوى كورونا.

وأيد قرار السلطات المحكمة الإدارية الابتدائية في دريسدن والمحكمة الإدارية العليا لولاية سكسونيا.