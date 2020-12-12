ألمانيا: نأمل في الوصول لاتفاق مع بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي

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قالت ألمانيا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إن التكتل سيواصل المفاوضات مع بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد ما دامت ثمة فرصة للتوصل إلى اتفاق.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم الجمعة، قبيل محادثات مع نظيره الإيرلندي سايمون كوفني، في برلين: "نعتقد أن إيجاد حل في المحادثات صعب لكنه ممكن".

وتختلف بريطانيا والاتحاد الأوروبي بشأن حقوق الصيد وتكافؤ الفرص الاقتصادية وتسوية النزاعات رغم شهور من المحادثات الرامية لإيجاد إطار عمل للتجارة اعتبارا من الأول من يناير عندما تخرج بريطانيا من القواعد الحاكمة للتكتل.

وحدد الجانبان موعدا نهائيا يوم الأحد لإبرام اتفاق ومنع انفصال فوضوي.

وصرح ماس بأن الجانبين قد يواصلان التفاوض لإبرام اتفاق بعد هذا الموعد النهائي.

وأشار إلى أنه "في نهاية المطاف لن تفشل المحادثات لأن هناك حاجة لبضعة أيام أخرى".