سويسرا تجمد الأصول المالية للرئيس البيلاروسي

جمدت سويسرا، الأصول المالية للرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بعد الأحداث التي أعقبت الانتخابات الرئاسية في البلاد.

وقالت الحكومة السويسرية ـ حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم السبت ـ" إن لوكاشينكو ونجله فيكتور من بين 15 شخصا، لن يسمح لهم بدخول سويسرا أو السفر عبرها"، لافتة إلى أن هناك مزاعم تفيد بأنهم مسؤولون عن استخدام العنف والاعتقالات التعسفية.

وعبرت الحكومة عن قلقها الشديد إزاء التوتر المستمر في بيلاروسيا، داعية إلى الحوار بين حكومة بيلاروس والمجتمع المدني.

وطالبت سويسرا بالإفراج عن المعتقلين تعسفيا، والتحقيق في مزاعم التعذيب، وسوء المعاملة على أيدي قوات الأمن.