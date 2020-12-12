حالات الشفاء من كورونا تتجاوز الـ60 ألفا في الجزائر

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية عن تسجيل 517 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 91 ألفًا و638 في البلاد.

ونقلًا عن موقع «الإذاعة الجزائرية»، مساء السبت، أشارت «الصحة الجزائرية» إلى تسجيل تسع حالات وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2584.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 438 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 60 ألفا و28.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا «كوفيد - 19»، اليوم السبت، إلى أكثر من مليون حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 71 مليون إصابة.