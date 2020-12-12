 اختفاء نصب معدنى بصورة غامضة قرب قصر نويشفانشتاين بولاية بافاريا الألمانية - بوابة الشروق
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اختفاء نصب معدنى بصورة غامضة قرب قصر نويشفانشتاين بولاية بافاريا الألمانية

شفانجاو (ألمانيا) - د ب أ
نشر في: السبت 12 ديسمبر 2020 - 9:50 م | آخر تحديث: السبت 12 ديسمبر 2020 - 9:50 م

اختفى نصب معدنى بصورة غامضة بالقرب من قصر نويشفانشتاين بولاية بافاريا شرقي ألمانيا للمرة الثانية بعد أن كان قد عثر عليه.

ولم يتضح حتى الآن من قام بوضع هذا النصب المصنوع من المعدن ويبلغ ارتفاعه مترين تقريبا في حقل قريب من شفانجاو إم ألجوي بذات الولاية.

كانت الإذاعة البافارية بثت خبرا عن هذا الاختفاء.

وكانت إحدى المشاة اكتشفت وجود النصب في بلدة ألجوي قبل عدة أيام.

ولم يبد أهل القرية أي علم لهم بهذا الأمر.

وقالت مديرة قطاع السياحة في شفانجاو، سيلفيا أينسله بعد العثور على النصب المعدنى : "نحن كذلك في حالة من الدهشة ".

وكان ظهر نصب رخامى في البداية في ولاية يوتا الأمريكية ومؤخرا تم اكتشاف سلسلة من اللوحات التذكارية في أنحاء العالم منها في جزيرة وايت البريطانية وفي منطقة طبيعية في شمال هولندا وفي بلدة ايلون الواقعة على مسافة نحو 90 كيلومترا شمال غرب العاصمة مدريد.

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