افتتاح المؤتمر الدولي للفنون التشكيلية بالأقصر

أكد نائب محافظ الأقصر محمد عبدالقادر، خلال افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي للفنون التشكيلية وخدمة المجتمع في دورته السادسة اليوم السبت، أن محافظة الأقصر تعد منارة للعلوم والفنون المختلفة لما بها من آثار خلد على جدرانها تاريخ وثقافة المصري القديم من خلال الرسوم والفنون، مرحبا بالمشاركين في المؤتمر ووفود الدول العربية.

وأوضح أن المؤتمر يناقش عدة موضوعات مهمة تتعلق بنشر الثقافات المختلفة وتحديات العولمة في العصر الحالي، ويشارك فيه أساتذة وأكاديميون وباحثون من عدة جامعات مصرية وجامعات بالمملكة العربية السعودية والعراق والأردن والإمارات.

وتقام فعاليات الدورة السادسة من المؤتمر تحت شعار "الفـن والاتصال في سياق العـولمة"، تحت رعاية محافظ الأقصر المستشار مصطفي ألهم والدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصـر، وتنعقد فعالياته في الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر الجاري بمشاركة نخبة من الأكاديميين والباحثين المختصين وشباب الباحثين.

ويهدف المؤتمر إلى مناقشة الموضوعات ذات الصلة بالفنون التشكيلية وتفاعـلها مع التحولات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية للعولمة، وما تمثله العولمة من إيجابيات وتحديات في المجتمع المعاصر، في ظل طفرة الاتصال والتكنولوجيا والتي أفرزت العديد من الممارسات الفـنية والثقافية والعلمية في تخصصات عديدة.

شهد الافتتاح رئيس المؤتمر الدكتور محمد أحمد عرابي رئيس قسم التصوير العميد السابق لكلية الفنون الجميلة جامعة الأقصر، ومقرر المؤتمر الدكتور يوسف محمود إبراهيم عميد كلية الفنون الجميلة جامعة الأقصر، وأمين عـام المؤتمر الدكتور داليا صالح فرح ومدير وحدة ضمان الجودة بكلية الفنون الجميلة جامعة الأقصر.