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عرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء السبت، مقطع فيديو يرصد وصول شجرة رأس السنة إلى الرئاسة الروسية الكرملين.

ويبلغ طول شجرة رأس السنة حوالي 25 مترًا، ومن المقرر أن تزين ساحة الكرملين، وفقًا لتقليد قديم متعارف عليه.