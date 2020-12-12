 بالفيديو.. شاهد وصول شجرة رأس السنة إلى الكرملين - بوابة الشروق
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بالفيديو.. شاهد وصول شجرة رأس السنة إلى الكرملين

نور رشوان
نشر في: السبت 12 ديسمبر 2020 - 4:21 م | آخر تحديث: السبت 12 ديسمبر 2020 - 4:21 م

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء السبت، مقطع فيديو يرصد وصول شجرة رأس السنة إلى الرئاسة الروسية الكرملين.

ويبلغ طول شجرة رأس السنة حوالي 25 مترًا، ومن المقرر أن تزين ساحة الكرملين، وفقًا لتقليد قديم متعارف عليه.


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