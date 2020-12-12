الإمارات تثمن تدشين مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية

أكد أعضاء المجلس الوطني الاتحادي أعضاء الشعبة البرلمانية الإماراتية بالبرلمان العربي، أهمية مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية الذي أطلقه البرلمان العربي خلال أعمال جلسته العامة الثانية لدور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث اليوم بالجامعة العربية بحضور عدد من كبار الشخصيات.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، مساء السبت، ضم وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية أعضاء المجلس الوطني الاتحادي أعضاء البرلمان العربي كل من نائب رئيس البرلمان العربي رئيس الشعبة البرلمانية الإماراتية محمد أحمد اليماحي، وعضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب ناعمة عبدالله الشرهان، وعضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية وأحمد بوشهاب السويدي، ونائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربي وشذى سعيد النقبي.

وثمن أعضاء الشعبة في تصريحات لـ«وكالة أنباء الإمارات بالقاهرة» هذه الفكرة كونها ستسهم في تطوير الدبلوماسية البرلمانية العربية وتكوين تكتل برلماني يتبنى القضايا العربية في المحافل البرلمانية الدولية.

فمن جانبه قال محمد أحمد اليماحي إن إنشاء مركز إقليمي للدبلوماسية البرلمانية العربية يأتي ضمن خطة العمل الإستراتيجية الجديدة للبرلمان العربي التي تولي أهمية كبيرة لموضوع الدبلوماسية البرلمانية.

وأشار إلى أنه مقترح تقدم به رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، لتأسيس وترسيخ منهجية عربية متخصصة في مجال الدبلوماسية البرلمانية، فضلا عن تفعيل دورها في تعزيز التعاون بين البرلمانات العربية وبين البرلمان العربي والمنظمات والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية.

وثمن اليماحي الجهود الذي يقوم بها رئيس البرلمان العربي، موضحا أنه منذ توليه المنصب وهو يبذل جهودا حثيثة للدفع قدما بالعمل العربي المشترك وتعزيز التضامن العربي.

من ناحيتها أكدت شذى سعيد النقبي أهمية المقترح الذي تقدم به عادل العسومي، وقالت إن الدبلوماسية البرلمانية العربية ذات سجل حافل بالإنجازات والشخصيات المرموقة والأحداث الهامة التي استوجبت تدشين هذا المركز لتوثيقها والاستفادة من الخبرات المتراكمة وتشكيل تكتل برلماني يتبنى القضايا ذاتها في المحافل البرلمانية الدولية.

وأشارت شذى إلى أن أهمية هذا المركز تأتي من كون المنطقة تمر بمرحلة حرجة وتحديات راهنة وقضايا عربية ومستجدات تتطلب تدعيم عمل البرلمان والجامعة العربية والمؤسسات العربية المعنية بالعمل المشترك للمساهمة في حل القضايا وحلحلتها وطرحها على المنظمات الإقليمية والدولية.

بدورها قالت ناعمة عبد الله الشرهان إن هذا المركز واحد من الإنجازات الكبيرة التي تحسب للبرلمان ولرئيسه الذي أوجز فكرته في فترة قصيرة، وأضافت: «نحن كأعضاء البرلمان نعرب عن افتخارنا واعتزازنا بإطلاق هذا المركز خدمة للقضايا العربية».

وقال أحمد بوشهاب السويدي إن إطلاق المركز يأتي في إطار استراتيجية العمل الجديدة للبرلمان العربي خلال الفصل التشريعي الثالث واعتماده الدبلوماسية البرلمانية آلية محورية لمبادراته واقتراحاته ووفقا لسعيه إلى إعلاء المصلحة العربية وتلبية طموحات الشعوب العربية والتعبير عن صوتها في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية ودفاعا عن القضايا العربية.