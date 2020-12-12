قال خالد شوقي، مدير مستشفى كفر الدوار العام "الشاملة"، المخصص للحجر الصحي لمصابي فيروس كورونا بالبحيرة، إن معظم حالات المصابين بفيروس كورونا بالمستشفى مستقرة، ويخضعون للرعاية والعناية الطبية اللازمة من قبل أعضاء الفريق الطبي بالمستشفى على مدار اليوم.

وأشار مدير مستشفى كفر الدوار للحجر الصحي، وفق لبيان إعلامي اليوم السبت، إلى أن المستشفى شهد خلال الأيام الماضية نسبة تعاف كبيرة للمصابين، أخرها خروج 14 حالة تحسن أمس الجمعة.

وأوضح أنه يتم علاج جميع الحالات المصابة بفيروس كورونا، طبقا لبروتوكول وزارة الصحة والسكان على أكمل وجه، نافيا ما يتردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن نقص الأكسجين بالمستشفى.

وناشد مدير المستشفى الأهالي بعدم الانسياق وراء الشائعات، التي من شأنها إثارة البلبلة والفزع في نفوس المواطنين والمرضي، متمنيا أن يتم الله بالشفاء العاجل لجميع المصابين ويرفع الوباء عن البلاد.