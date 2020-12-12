كشف مازن مرزوق، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، موقف صالح جمعة، لاعب سيراميكا كليوباترا، بعد ذهابه لملعب مباراة فريقه أمام الانتاج الحربي.

واعلنت الصفحة الرسمية لسيراميكا كيلوباترا سلبية جميع عينات اللاعبين ما عدا صالح جمعة الذي تعرض بفيروس كورونا من جديد، وبعدها فوجئ الجميع بتواجده في ملعب المباراة.

وطلب معتز المطاوي، مدير الكرة بنادي سيراميكا، من صالح جمعة الرحيل قبل بداية اللقاء لأن المسحة الطبية جاءت إعادة التحاليل والمساحة من جديد وغير البعض بذلك بأنه من الوارد عدم إصابته بفيروس كورونا كما أشيع.

وقال مازن مرزوق في تصريحات تلفزيونية: "صالح جمعة لم تكن عينته إيجابية كما أن تواجده في المدرجات لا يعتبر خطأ لأن القواعد الاحترازية تطبق على الملعب ومحيطه فقط وليس المدرجات".

وأضاف: "ومع ذلك المراقب الطبي عندما لاحظ تواجد اللاعب طالبه بترك المدرجات ونفذ ما طلب منه".

وعلق مازن مرزوق على فترة القيد قائلا: "تحديد موعد فترة القيد الشتوي خارج اختصاصتي لكني أؤكد على ضرورة فتحها قبل غلق فترة التسجيل الإقريقي الثانية".

وواصل: "فترة القيد مسئولية شئون اللاعبين لكن الطبيعي أن يتم فتح القيد المحلي في أواخر يناير حتى يتم السماح للأندية بإضافة لاعبيها في القوائم قبل انتهاء القيد الإفريقي في نهاية شهر يناير".

وعن تحديد الملاعب لمباريات الدوري، قائلًا: "هناك بعض الملاعب غير ملائمة من الناحية الأمنية لاستضافة مباريات الأهلي والزمالك، ومن بينهما بتروسبورت والمقاولون العرب والشرطة".

وفيما يتعلق بمباراة غزل المحلة أمام الأهلي: "مديرية أمن الغربية طلبت بعض الاشتراطات وإذا تم تنفيذها فسيلعب الغزل أمام الأهلي والزمالك بملعب المحلة، لكن لو لم تنفذ سيلعب على ملعب طنطا"

ونفى أن تكون هناك نية لتأجيل مباراة الأهلي والزمالك ضمن الجولة الرابعة: "لا توجد أي نية للتأجيل، وهذا الأمر لن يحدث إلا لأسباب قهرية أو أمنية".