إيران تنفذ حكم الإعدام بحق المدون روح الله زم: أفسد في الأرض

نفذت إيران، فجر اليوم السبت، حكم الإعدام بحق المدون "روح الله زم"، أحد العناصر الرئيسية المناهضة للثورة الإسلامية الإيرانية ورئيس موقع تلجرام "آمد نيوز"، والموجه لأعمال الشغب التي وقعت قبل 3 أعوام في إيران، بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية.

ووفقا للصحيفة، تشمل التهم التي وجهت للمدون "الإفساد في الأرض"، وارتكاب جرائم ضد الأمن القومي الداخلي والخارجي للبلاد من خلال التجسس لمصلحة جهاز استخبارات تابع لإحدى دول المنطقة وجهاز الاستخبارات الفرنسي منذ العام 2018 حتى القبض عليه، والتعاون مع الحكومة الأمريكية المعادية للجمهورية الإسلامية الإيرانية منذ العام 2018 حتى القبض عليه في عام 2017.

كان المتحدث باسم وزارة العدل الإيرانية غلام حسين إسماعيلي، قد أعلن الثلاثاء الماضي أن المحكمة العليا في البلاد أيدت حكم الإعدام بحق المدون والمعارض روح الله زم في يونيو الماضي.

يشار إلى أن المدون قد أدان بشكل خاص التزوير الانتخابي المزعوم وإعادة انتخاب محمود أحمدي نجاد خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2009. ثم فر المنشق إلى فرنسا عبر ماليزيا.

ووفقا لتقارير إعلامية، هناك مزاعم بأن المدون قد استدرجته قوات الأمن الإيرانية إلى العراق المجاور، واعتقل هناك أواخر العام الماضي ونقل إلى إيران. ومنذ ذلك الحين، أقر زم خلال عدة جلسات استماع بالمحكمة بأنه مذنب وطلب الصفح.