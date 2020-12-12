مسؤول أفغاني: الهجوم الأخير على كابول يمثل فشل الحكومة

ذكر نائب الرئيس الأفغاني، أمر الله صالح في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم السبت، أن هجوما صاروخيا وقع في كابول، أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل اليوم السبت، مثل فشل الحكومة.

وأضاف صالح، أن الحكومة تقبل فشلها وتؤيد قوات الأمن وتعجب بتضحياتها في الحفاظ على أمن البلاد. وتابع أن الحكومة "ستنظف أوساخ الإرهابيين".

وكانت عشرة صواريخ على الأقل قد تم إطلاقها في أربع مناطق في العاصمة الأفغانية، اليوم السبت، مما أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة اثنين آخرين.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن.

وفي الشهر الماضي، قتل ثمانية أشخاص على الأقل وأصيب 31 آخرون في هجمات صاروخية بالمدينة.

وفي شهر أغسطس من هذا العام، سقط 14 صاروخا في وسط كابول، بينما كان الرئيس الأفغاني أشرف غني يحضر أحتفالا داخل مبنى وزارة الدفاع.