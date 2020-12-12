الإعلام الأمني العراقي: اعتقال 37 شخصا خلال عملية الوعد الصادق في البصرة

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم السبت، عن نتائج المرحلة الثالثة لعملية الوعد الصادق في محافظة البصرة.

وذكرت الخلية في بيان - حسبما نقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية - أن "قواتنا الأمنية تواصل الإجراءات الخاصة بفرض هيبة الدولة وإنفاذ القانون في محافظة البصرة".

وأضافت أنه "كانت مجمل نتائج عملية الوعد الصادق المرحلة الثالثة اليوم السبت، للمحورين الشمالي والجنوبي ضمن قاطع مسؤولية قيادة عمليات البصرة، اعتقال ٣٧ شخصا وفق مواد قانونية مختلفة، وضبط ١٢ بندقية آلية كلاشنكوف ومسدس وهاونيين وسبطانة عيار ٢٣ ملم واخرى عيار ٥ / ١٤ ملم وسبطانة عيار ٥ / ١٢ ملم ومجموعة رمي لرشاشة عيار ٥ / ١٤ ملم، و٥٨ مقذوف عيار ١٠٠ ملم و٣ قنابر قنبرة هاون عيار ١٢٠ ملم و٥ أخرى عيار ٦٠ ملم و٣ رمانات يدوية و٣ مخازن بندقية سعة ٣٠ أطلاقة فارغ و١٢١ ورقة نقود أمريكية مزورة فئة ١٠٠ دولار، فضلا عن نقود مزورة عراقية بلغت (٣٢٥٥٠٠٠) دينار عراقي".