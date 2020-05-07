منظمة الصحة العالمية تقيم حالة كورونا في الدول الأوروبية

قالت ماريا فان كيركوف المسؤولة في منظمة الصحة العالمية، إن "عدد الإصابات بفيروس كورونا في العديد من الدول الأوروبية قد استقر، لكن يجب مواصلة تدابير السلامة".

وقالت ماريا رئيسة فرقة العمل المعنية بحالات الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية، في بيان، "في الواقع، نشهد انخفاضا في العديد من الدول الأوروبية. وأعتقد أن هذا نتيجة الإجراءات التي تم اتخاذها، وفي بعض الأماكن ارتفعت العدوى إلى معدلات مرتفعة".

وتابعت: "نحن بحاجة إلى الاستمرار في الحفاظ على مسافاتنا، والبقاء في المنزل إذا طُلب منا ذلك، والعمل من المنزل، والحفاظ على جميع التدابير الموضوعة للحفاظ على سلامتنا".

وأضافت المسؤولة تمكنت الدول الأوروبية من وقف الوباء هذا الصيف بفضل الإجراءات التي تم اتخاذها.يجب التقيد والالتزام بها، خاصة في الفترة التي تسبق العطلات.