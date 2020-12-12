«كيونت» تطلق سلسلة جديدة من الساعات السويسرية لجمهور وعشاق كرة القدم

أطلقت شركة كيونت، الرائدة فى مجال البيع المباشر والمتخصصة فى التجارة الإلكترونية، المجموعة الثالثة من الساعات السويسرية الاستثنائية، إلى جانب الساعة العاشرة من سلسلة ساعات QNETCity السويسرية، وذلك فى إطار تعزيز تعاونها مع نادى مانشستر سيتى لكرة القدم.

قالت مالو كالوزا، الرئيس التنفيذى لشركة كيونت، «نحرص دائما على توفير مجموعة واسعة من منتجات الصحة والعافية ونمط الحياة لعملائنا، مشيرة إلى أنه تم تصميم هذه المجموعة الجديدة من الساعات من قبل نخبة من المتخصصين الأوروبيين، وأنتجها حرفيون محترفون فى سويسرا فى واحدة من أقدم ورش صناعة الساعات»، وأكدت أن ذلك يعد تكريما لشراكة كيونت ونادى مانشستر سيتى.

وأوضحت كالوزا، أن تماشيا مع التزام كيونت بالاستدامة وتقليل البصمة الكربونية علاوة على استراتيجية مانشستر سيتى التى تهدف إلى خلق الوعى حول تغير المناخ، فإن تغليف مجموعة الساعات الجديدة «CimierــQNETCity» مصنوع باستخدام مواد صديقة للبيئة.

ومن جانبه صرح جى ار ماير، مدير المبيعات والتسويق فى «Swiss Watchmaker Cimier»، بأن تصميم المجموعة يتسم بمزيج متميز يجمع بين الأناقة والنمط الرياضى، مستوحى من الأداء النشط للعبة كرة القدم وأفكارها المتأصلة.

وأوضح: «لقد أضفنا تفاصيل دقيقة فى التاج المدمج والإبزيم المخصص الذى يتميز بنظام يعمل على تأمين الساعة، كما قمنا بدمج اللون الأزرق المميز لنادى مانشستر سيتى لكرة القدم على الميناء فى غرز الحزام المطاطى ليمنحه تصميما جريئا وفريدا».