الصكوك السيادية والتصالح في مخالفات البناء على أجندة البرلمان الأسبوع الجاري

• محلية النواب تناقش استعدادات الحكومة لمواجهة الأمطار.. والتشريعية تبحث اتفاقيات دولية وميثاق منتدى غاز شرق المتوسط

تعاود لجان مجلس النواب حالة نشاطها، بعد فترة توقف دامت قرابة الشهر ونصف، حيث تبدأ اللجان أعمالها بداية من غد الأحد، ولمدة 3 أيام، مع انعقاد لجلسة عامة للأعضاء الثلاثاء المقبل.

ورصدت «الشروق» أجندة اجتماعات اللجان النوعية، حيث تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى مجلس النواب غدا، جلسة لمناقشة طريقة إقرار عدد من الاتفاقيات الدولية، ومن بينها قرار رئيس الجمهورية رقم 642 لسنة 2020، بشأن الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 30 سبتمبر 2019.

كما تناقش اللجنة فى اجتماعها المشترك مع لجنة النقل والمواصلات قرار رئيس الجمهورية رقم 642 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية تسهيل قرض لأجل بين الهيئة القومية للأنفاق بصفتها المقترض «وجى بى مورجان يوروب ليمتد» بصفتها المنظم الرئيس المفوض، ومؤسسات مالية أخرى محددة وذلك بمبلغ 1.885.630.553.20 يورو (1.8 مليار يورو)، والموقعة بتاريخ 13 أغسطس 2020.

وتناقش اللجنة أيضا فى اجتماعها قرار رئيس الجمهورية رقم 642 لسنة 2020 بشأن الموافقة على ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط الموقع فى القاهرة بتاريخ 22 سبتمبر 2020، مع التحفظ بشرط التصديق.

ويناقش الاجتماع قرار مجلس محافظى صندوق التنمية الافريقى رقم لعام 2020 المعتمد بتاريخ 14 مايو 2029 بشأن التجديد الخامس عشر لموارد الصندوق وعلى أداة اكتتاب جمهورية مصر العربية فى هذا التجديد بمبلغ 2 دولار أمريكى.

وتجتمع اللجنة الاقتصادية الثلاثاء، لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون باصدار قانون الصكوك السيادية بالاشتراك مع مكاتب الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية.

كما تجتمع لجنة التعليم والبحث العلمى، الثلاثاء، لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 591 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاقية المعدلة لاتفاقية القرض الموقعة بين حكومة مصر والصندوق السعودى للتنمية بتاريخ 8 أبريل 2016 بشأن مشروع جامعة الملك سلمان بن عبدالعزيز بمدينة الطور، ضمن برنامج الملك سلمان بن عبدالعزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء، الموقعة بتاريخ 24 أغسطس 2020.

وتبحث لجنة الإدارة المحلية، فى اليوم ذاته، استمرار مناقشة الإجراءات الحكومية لمواجهة التغييرات المناخية، واستعدادها لمواجهة الأمطار التى سقطت على مناطق متفرقة، خاصة محافظة الإسكندرية، ويناقش الاجتماع التدابير الحكومية لتلافى تكرار حوادث الغرق فى شاطئ النخيل بالعجمى.

وتناقش لجنة الإدارة المحلية، الأربعاء، سبل تنفيذ الحكومة توصيات اللجنة بشأن آليات تحقيق فلسفة القانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وموافاة اللجنة.

وفى الاجتماع، يحصر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء جميع المبانى القائمة ومكوناتها من وحدات سكنية وغير سكنية بجميع أنحاء الجمهورية، والبيانات المتعلقة بخصائصها من حيث النوع والملكية والاستخدام الحالى وعدد الطوابق، وحاجة المبنى للترميم، واتصالها بالمرافق، بحضور محافظ القاهرة خالد عبدالعال، ومحافظ الجيزة أحمد راشد.

وتجتمع لجنة الطاقة والبيئة بالاشتراك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون مقدم للحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة «بى بى مصر» للتنقيب عن البترول واستغلاله فى منطقة تنمية جنوب غارب البحرية بخليج السويس.

كان مجلس النواب رفع جلساته فى أول نوفمبر الماضى بعد الموافقة على قرار الرئيس عبالفتاح السيسى، بإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، فضلا عن الموافقة على عدد من مشروعات القوانين بعضها نهائيا، و14 اتفاقية، ودعا رئيس المجلس علي عبدالعال النواب إلى الاجتماع ظهر الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر الجاري.