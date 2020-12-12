ترامب يخسر جولة أخرى من الدعاوى الانتخابية في محكمة ميشيجان العليا

قال مراسل RT في واشنطن، مساء يوم الجمعة، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خسر جولة أخرى من الدعاوى الانتخابية في محكمة ميشيغان العليا.

وكان الرئيس الأمريكي قد دعا يوم الجمعة، المحكمة العليا للولايات المتحدة إلى اتباع الدستور في شأن نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية و"القيام بما يجب القيام به".

وواصل ترامب انتقاده لوسائل الإعلام ووصفها بالمزيفة، واعتبر أن حصوله على 75 مليون صوت فوزا في الانتخابات.

وقدم الرئيس الأمريكي حوالي 50 دعوى قضائية تزعم أن تزويرا واسع النطاق حصل خلال الانتخابات، ولم يقدم أي دليل قاطع على حدوث أي مخالفات واسعة النطاق.