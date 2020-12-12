ترامب يعرض 700 مليون دولار لضحايا 11 سبتمبر لإتمام الصفقة الموقعة مع السودان

تقدمت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعرض جديد للأمريكيين ضحايا الحادي عشر من سبتمبر بدفع بمبلغ 700 مليون دولار حتى تضمن مرور الاتفاق الذي وقعته مع الحكومة السودانية والذي بموجبه يتم رفع اسم السودان نهائياً من قائمة الإرهاب ويمنع أي ملاحقة قضائية للبلاد مستقبلا، وذلك بحسب وكالة الأنباء السودانية.

ووفقاً لشبكة إيه بي سي الإخبارية الأمريكية، فإن إدارة ترامب المنتهية ولايته خلال أيام قدمت هذا العرض كجزء من سعيها في اللحظات الأخيرة لضمان مرور الاتفاق في المجالس التشريعية الأمريكية وبالتالي ضمان نفاذ اتفاق أبراهام الذي جرى الاتفاق عليه مع عدد من الدول العربية، بما فيها السودان مؤخرا

وقال الكاتب كونور فينقان إن هذا المبلغ يعد عرض اللحظات الأخيرة لإنقاذ صفقة الرئيس دونالد ترامب مع السودان، أي دفع مبلغ 700 مليون دولار من الإدارة الأمريكية وليس من السودان- لضحايا هجمات 11 سبتمبر حتى يتنازلوا عن أية مطالب قضائية لاحقاً ضد السودان، وهو شرط سابق وضعته الحكومة السودانية عقب قبولها دفع 334 مليون دولار وإن أكدت أن لا علاقة لها بأي عمل إرهابي

ونقل الكاتب عن مصدرين أمريكيين رسميين لم يسمهما القول إن محامي المدعين في أحداث 11 سبتمبر طالبوا الإدارة الأمريكية بمبلغ 4 مليار دولار للوصول لهذا الاتفاق وهو أمر رفضته الإدارة الأمريكية ورفضه الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي، وقالت إيه بي سي نيوز إن التفاوض والذي لم يكن معلناً استمر حتى يوم الجمعة موعد إعداد التقرير المطول.