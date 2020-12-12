الإمارات تطلق مبادرة بالعربي بالتزامن مع اليوم العالمي للغة العربية

انطلقت فعاليات مبادرة (بالعربي)، التي تنظمها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة للعام الثامن على التوالي، تحت شعار (بالعربي.. لسان العالم)، بهدف تعزيز ثقافة التواصل باللغة العربية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي وحث الناس على استخدامها في جميع القنوات.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات، اليوم السبت، أن المبادرة تستمر حتى 18 ديسمبر الحالي، حيث يتزامن مع الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية الذي حدَّدته الأمم المتحدة في 18 ديسمبر كل عام.

وقال جمال بن حويرب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، إن مبادرة (بالعربي) أسهمت، على مدى السنوات الماضية، في تعزيز استخدام اللغة العربية بين جميع فئات المجتمع وأظهرت بوضوح مدى حرص الجمهور العربي على حماية اللغة العربية من تهديد التهميش وقلة الاستخدام الأمر الذي نلمسه بشكلٍ واضحٍ كلَّ عامٍ من خلال التفاعل الكبير مع فعاليات المبادرة.

وأضاف "وسط الظروف الطارئة التي يشهدها العالم بسبب جائحة كورونا ومع إجراءات التباعد الاجتماعي، اتجه معظم الناس في مجتمعاتنا إلى القراءة التي أصبحت ملاذا لهم للتعرف إلى كل ما هو جديد، خاصة المحتوى العربي على الشبكة العنكبوتية، حيث أسهمت لغتنا العربية في نشر المعرفة في المجالات كافة وعلى جميع المنصات".

وتابع: اليوم تأتي مبادرة (بالعربي)، في عامها الثامن، لتدعم هذه الجهود، وتؤكد مرونة اللغة العربية، وقدرتها على مواكبة جميع التطورات في كل زمان ومكان من خلال باقة مدروسة من الفعاليات، التي جرى إعدادها خصيصا لتتناسب مع إجراءات السلامة والمحافظة على صحة الأفراد، ولتصل إلى أكبر نطاق ممكن في دول العالم.

وتحفل أجندة فعاليات المبادرة بالأنشطة التفاعلية الافتراضية حفاظا على الإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث تنطلق الفعاليات هذا العام من خلال منصة واحدة تقع في "مردف سيتي سنتر" في دبي وتستمر حتى تاريخ 18 ديسمبر الحالي.

وتهدف مبادرة (بالعربي) إلى الاحتفاء باللغة العربية والمساهمة في استعادة المكانة الرائدة لها كلغة عالميَّة إلى جانب تعزيز حضورها في وسائل الإعلام المختلفة وكذلك في مواقع التواصل الاجتماعي من خلال حث الجمهور على الاستخدام الدائم لمفرداتها في حياتهم اليومية.