سلطنة عمان تعلن انخفاض كميات الإنتاج اليومية من النفط خلال نوفمبر الماضي

أعلنت وزارة الطاقة والمعادن في سلطنة عمان، انخفاض معدل كميات الإنتاج اليومية للسلطنة من النفط الخام خلال شهر نوفمبر الماضي بنسبة 0.04% لتبلغ 720 ألفا و789 برميلا مقارنةً بمعدل كميات الإنتاج اليومي في شهر أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة، في تقرير أوردته وكالة الأنباء العمانية عبر حسابها على موقع "تويتر" اليوم السبت، إن معدل كميات التصدير اليومية للخارج من النفط الخام والمكثفات ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 4.77% لتصل إلى 777 ألفا و207 براميل مقارنة مع معدل التصدير اليومي للشهر قبل الماضي.

ووفق التقرير، شهد معدل سعر نفط عُمان الآجل في بورصة دبي للطاقة ارتفاعاً بمقدار 6.6% وبلغ المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني خلال تداولات الشهر الماضي تسليم شهر يناير المقبل 43.83 دولار أمريكي للبرميل، مرتفعاً بمقدار 2.72 دولار أمريكي مقارنة بسعر تسليم شهر ديسمبر الجاري.