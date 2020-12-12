 الدفاع الروسية: رصد أول انتهاك لوقف إطلاق النار في قره باغ - بوابة الشروق
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الدفاع الروسية: رصد أول انتهاك لوقف إطلاق النار في قره باغ

هديل هلال
نشر في: السبت 12 ديسمبر 2020 - 5:39 م | آخر تحديث: السبت 12 ديسمبر 2020 - 5:39 م

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم السبت، عن رصد أول انتهاك لنظام وقف إطلاق النار في إقليم قره باغ، وذلك حسبما أفادته فضائية «روسيا اليوم»، في خبر عاجل لها، مساء السبت.

وكانت وزارة الدفاع الأرمينية، قد قالت في وقت سابق من مساء اليوم السبت، إن الجيش الأذربيجاني استأنف عملياته الهجومية في جنوب إقليم قره باغ.

جدير بالذكر أن أرمينيا وأذربيجان، وقعتا برعاية روسيا الشهر الماضي، اتّفاقاً لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، في تطوّر أثار احتجاجات عنيفة في يريفان واعتبره الرئيس الأذربيجاني استسلاما من جانب أرمينيا.

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