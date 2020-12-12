الأرجنتين ترفع تدريجيا أسعار الكهرباء على بعض الأسر

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ذكر مسؤول أرجنتيني، أن حكومة بلاده تعتزم رفع أسعار الكهرباء على نحو بطيء وتدريجي بالتركيز على الأسر ذات القدرة الاقتصادية الأكبر.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت عن المسؤول، دون الكشف عن اسمه، أن الحكومة ليس لديها موعد محدد ستبدأ فيه مناقشة رفع أسعار الكهرباء مع الشركات.

وقال المسؤول إن الحكومة ربما تمنح الشركات معلومات عن الأسر الأقل قدرة مالية.

وتتوقع الحكومة زيادة في النشاط الاقتصادي والقدرة على استيعاب التوسع النقدي الذي سيسمح للبلاد بتفادي حدوث قفزة في التضخم.

وفي وقت سابق، قالت الأرجنتين إن صندوق النقد الدولي يوافق على الحاجة إلى تطوير سوق رأس المال.