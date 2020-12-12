أعرب مؤمن زكريا لاعب الأهلي، عن سعادته الشديدة بحب الجماهير له، مشيرا إلى أن الجمهور يجعله يشعر بأنه لايزال لاعبا مع الفريق.

وقال مؤمن زكريا في تصريحات عبر قناة الأهلي:«(الواحد مش عارف يعبر من كتر الفرحة)، عاجز عن الشكر، (اللي أنا فيه دا أفضل حاجة من ربنا، اختبار قوي، والحمدلله الواحد مستحمل، وربنا ما يكتبه على حد، وأكبر نعمة حب الناس».

وأضاف:«والدي كرس في حب الأهلي، والأهلي ليس رياضة فقط بل تعليم وأسس وحياة ويعطي كل من يعمل به نظام يسير عليه في حياته».

وعن احتفاله الشهير وسبب هذا الاحتفال قال:«قمت بعمل هذا الاحتفال عندما قالوا أنني سأغادر الزمالك و"مش هعمل حاجة" وأول مباراة لي أمام الزمالك سجلت هدفين».

وأكمل:«أشكر لاعبي الأهلي فرد فرد، وإن شاء الله أكون معاهم، وأيضا أشكر جمهور الأهلي لأن جعلني أشعر بأنني مازالت لاعبا في الفريق».