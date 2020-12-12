 المجر تحقق بشأن عملية استحواذ على «وورك سيرفس» البولندية من قبل شركات إيطالية - بوابة الشروق
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المجر تحقق بشأن عملية استحواذ على «وورك سيرفس» البولندية من قبل شركات إيطالية

مقر الحكومة المجرية
مقر الحكومة المجرية
(د ب أ)
نشر في: السبت 12 ديسمبر 2020 - 4:34 م | آخر تحديث: السبت 12 ديسمبر 2020 - 4:34 م
تحقق هيئة المنافسة في المجر بشأن عملية الاستحواذ على هيئة "وورك سيرفس" إس إيه" البولندية من قبل مجموعة "جي جروب" الإيطالية.

كما استحوذت أيضا على وحداتها المجرية، بدون الحصول على إذن في بودابست، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.

وسيتأكد التحقيق مما إذا كان قد تم انتهاك أي لوائح، طبقا لما ذكرته هيئة المنافسة في بيان اليوم السبت.

ولم ترد مجموعة "جي جروب" على الفور على رسالة بالبريد الإلكتروني، للحصول على تعليق بشأن التحقيق خارج ساعات العمل للمجموعة ولم يتسن الوصول إلى متحدث باسم المجموعة للرد على مكالمة هاتفية في مكتب المجموعة.

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