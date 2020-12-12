الكونغو الديمقراطية توافق على بيع منجم نحاس إلى شركة صينية

ذكر وزير المناجم في جمهورية الكونغو الديمقراطية، كيتوبو سامسوني، اليوم السبت، أن بلاده ستوافق على عملية بيع منجم النحاس والكوبالت "كيسانفو" غير المطوّر التابع لشركة فريبورت ماكموران، إلى شركة "موليبدينموم" الصينية.

وقال كيتوبو إن وزارته كانت مطالبة بالتوقيع على الصفقة وفقا لقانون التعدين في البلاد، والذي تمت مراجعته في عام 2018، دون أن يكشف عن بنود الاتفاق، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وحاولت فريبورت بيع كيسانفو إلى الشركة الصينية عندما كان المنجم قيد الاستكشاف في عام 2016.

وفي ذلك الوقت، كانت فريبورت تطلب 50 مليون دولار مقابل بيع كيسانفو.