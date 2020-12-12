المئات يتظاهرون في تعز اليمنية للمطالبة بوقف انهيار العملة

تظاهر مئات اليمنيين، اليوم السبت، في مدينة تعز جنوب غربي البلاد، للمطالبة بوقف انهيار العملة المحلية وتحسين الوضع المعيشي.

وجاب المتظاهرون أكبر شوارع مدينة تعز، الواقعة تحت سلطة الحكومة الشرعية، ورفعوا لافتات منددة بانهيار الريال وتفاقم الوضع المعيشي.

وحمل المتظاهرون الحكومة الشرعية والتحالف العربي وجماعة الحوثي، مسؤولية انهيار الوضع الاقتصادي وتدهور العملة.

وقال أحد منظمي التظاهرة، الناشط في تعز محمد التويجي، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ": "خرجنا اليوم لنعلن رفضنا لما وصلت إليه الحالة الاقتصادية للبلاد وانهيار العملة الوطنية بشكل غير مسبوق وسط ارتفاع جنوني للأسعار ".

وأضاف "أحرقنا صور قيادات التحالف والحكومة الشرعية وعبدالملك الحوثي، هم ثلاثي التجويع والحرب في اليمن، خصوصا زعيم الحوثيين الذي يعد المسوؤل الأول والأخير عن الكارثة التي دمرت الوطن والإنسان، بسبب انقلابه على مؤسسات الدولة والتسبب بهذه الحرب".

وطالب التويجي السلطات الشرعية بالعمل العاجل على وقف انهيار العملة، محذرا من اتساع رقعة الجوع والفقر في حال استمر تراجع الريال.

وخلال الأيام الماضية، وصل سعر الدولار الواحد إلى قرابة 900 ريال في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية، في تراجع غير مسبوق للعملة اليمنية.

يأتي ذلك في الوقت الذي استمر استقرار العملة في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، حيث يبلغ سعر الدولار الواحد نحو 600 ريال، ما جعل فارق سعر الصرف بين مناطق الحكومة والحوثيين قرابة 50 بالمئة لصالح الحوثيين، وسط اتهامات للجماعة بفرض استقرار العملة بقوة السلاح.