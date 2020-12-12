ديانج: الأهلي حقق إنجازا بعد التتويج بدوري الأبطال أمام الزمالك

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يرى المالي اليو ديانج، لاعب وسط الأهلي، أن الجيل الحالي حقق انجازا تاريخيا بالتتويج بدوري أبطال إفريقيا.

وفاز الأهلي على الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا وتوج باللقب التاسع في تاريخه.

وقال ديانج في تصريحات لقناة ناديه: "سعيد للغاية لفريقي ، وسعيد بالفوز بدوري الابطال، الجميع في النادي كان ينتظر الفوز بهذه الجائزة"

وأضاف: "هذا الجيل حقق الانجاز، لا يمكنني أن أكون أقوى بدون مجهود الفريق، وكل واحد منا له قوته الخاصة".

وأكمل ديانج: "منذ وصولي وضعت اهدافا لي خاصة انني العب في الاهلي ، ولست الوحيد فى الفريق، أقدم أفضل ما لدي للفريق".

وأتم: "كأس العالم للاندية؟ عليك العمل وتقديم أفضل ما لديك، وسنحاول مواجهة الكبار في كأس العالم للاندية".