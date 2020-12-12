تحاول الطيور التواصل مع بعضها البعض أو مع الإنسان عن طريق الأصوات، ولكن في الأيام التي تكون فيها درجة الحرارة مرتفعة، تتوقف الطيور الأسترالية عن إصدار أي صوت وهذا أمر غريب، ما الذي يجعلها تصمت في الطقس الحار؟.

تقول جيزيلا كابلان، أستاذة في سلوك الحيوان بجامعة نيو إنجلاند الأسترالية، إن أغلب الطيور المحلية تتكيف بشكل جيد مع درجات الحرارة المختلفة، ولكن أنظمتها لا تزال تتفاعل مع الحرارة، إذ أنها تلتزم بالهدوء خلال الطقس الحار حتى توفر الطاقة وتنشغل بالعثور عى أكثر بقعة ظلًا للجلوس فيها حتى تستطيع البحث عن الطعام بعد أن تهدأ الحرارة.

وأضافت أن معظم الطيور خلال ارتفاع درجات الحرارة، تحرص على أن تتغذى في الساعات الأولى من الصباح وعند غروب الشمس، بذلك لا تمتلك طاقة زائدة للصفير وأصدار أي أصوات كعادتها- وفقًا لشبكة "أي بي سي" نيوز التابعة لهيئة الإذاعة الأسترالية.

وأوضحت أن هناك بعض الدراسات التي حاولت فهم سلوك الطيور خلال الأيام الساخنة بفصل الصيف، منهم دراسة أجريت عام 1976، استهدفت طريقة تنظيم درجة الحرارة في جسم الببغاء، والثانية عام 2015، وسلطت الضوء على تأثير الحرارة المرتفعة على سلوك الطيور؛ لتظهر النتائج أن الطيور تأخذ حوالي 50 نفسًا في الدقيقة عندما تكون الحرارة المحيطة بها 30 درجة مئوية، وهذا يساعدهم في عيش حياتهم بشكل عادي وإصدار الأصوات، ولكن عندما ترتفع الحرارة عن هذا الحد، يزيد معدل التنفس، خاصةً عند الببغاء.

وأشارت إلى أنه عندما تكون الحرارة 40، فأن الطيور تتنفس 100 نفس في الدقيقة، وعند 41 درجة، تتنفس 200 نفس في الدقيقة، ولذلك لا تصدر أي أصوات لأنها تستهلك الطاقة في التنفس.

وأكدت أن تأثير الحرارة يكون أكبر عند طيور العقعق " فصيلة الغرابيات"، لأنها تتعرض للإجهاد الحرارى بسرعة، وبمجرد أن تصبح الحرارة حولها 27 درجة، فأنها تتقلل من تناولها الطعام لأن جسمها يتأثر، وعندما تصل الحرارة لأكثر من 35، فأن هذه الطيور تتوقف عن الطعام نهائيا؛ لأن جسمها لا يمكنه هضمه وهذا يؤثر على نشاطهم ويجعلوهم صامتين على الأشجار، وإذا استمرت الحرارة نحو أسبوع بهذا الشكل، فصبح هذه الأنواع من الطيور عرضة للموت.

وأشارت إلى أن جامعة "ديكين" الأسترالية توصلت عبر دراسة حديثة إلى سبب توقف العصافير من نوع الزيبرا هي الأخرى عن إصدار أصوات في الأوقات التي ترتفع فيها درجات الحرارة، لتكشف النتائج عن أنها تلجأ إلى اللهاث الذي يساعدها على تبريد جسمها قدر الإمكان، وبذلك تظل صامتة معظم ساعات النهار.