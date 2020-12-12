تسجيل حصيلة قياسية من الوفيات في الأراضي الفلسطينية بجائحة كورونا

سجلت الأراضي الفلسطينية، اليوم السبت، 33 حالة وفاة بجائحة فيروس كورونا المستجد، في أعلى حصيلة يومية منذ بدء تفشي الفيروس مطلع مارس الماضي.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صحفي، أن حالات الوفاة توزعت بواقع 17 في الضفة الغربية و13 في قطاع غزة و3 حالات في شرق القدس ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 1029 حالة.

وذكرت الوزارة أنه تم تسجيل 1845 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى أكثر من 121 ألف إصابة من بينهم نحو 94 ألف حالة تعاف.

يأتي ذلك في ظل فرض إغلاق شامل وحظر تجوال في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة لليوم الثاني على التوالي ضمن تدابير مكافحة تفشي جائحة فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يستمر فرض الإغلاق لمدة أسبوع في أربع محافظات في الضفة الغربية هي الخليل ونابلس وبيت لحم وطولكرم، التي شهدت احتجاجات شعبية ترفض التدابير الحكومية المتخذة.

وذكرت مصادر محلية أن الخليل أكبر محافظات الضفة الغربية شهدت صدامات بين شبان وعناصر الأجهزة الأمنية الفلسطينية على خلفية الاحتجاجات ضد قرار الإغلاق وحظر التجوال.

وصرح محافظ الخليل جبرين البكري، بأن ما حصل من تدخل أمني "يستهدف وضع حد لكل أصوات النشاز والوقوف في وجه من يتجاوز منظومة العمل الرسمية في المحافظة".

وقال البكري، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن "تعليمات الإغلاق متعلقة بتوجهات وقرارات الحكومة وتوصيات لجنة الطوارئ العليا، ويتم تطبيق التعليمات الصادرة بمستوى عال في كافة أنحاء المحافظة".

وأضاف أنه "تمت السيطرة على حالة الاحتجاجات يوم أمس وضبط الأوضاع، وإلزام جميع المربعات والقطاعات وفق التعليمات من الجهات المختصة".

من جهته، أعلن المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات، أنه تم تحرير 490 مخالفة لأشخاص لم يلتزموا بقرار الإغلاق المفروض على المحافظات الأربع، مؤكدا استمرار عمل الأجهزة الأمنية لتطبيق القرارات الحكومية.

في هذه الأثناء، أعلن مدير عام الخدمات الطبية المساندة في وزارة الصحة الفلسطينية أسامة النجار، أن حوالي 4 ملايين جرعة من لقاح فيروس كورونا الروسي، ستصل قريبا إلى فلسطين.

وذكر النجار، في تصريحات إذاعية، أن هذه الجرعات من اللقاح ستصل نهاية العام الجاري وبداية العام المقبل، وستباشر الوزارة بإعطائها للمواطنين على الفور.