بريطانيا مستعدة للدفاع عن مصايدها حال عدم التوصل لاتفاقية تجارة بعد بريكست

أكد ناطق باسم وزارة الدفاع البريطانية لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، اليوم السبت، أن البلاد لديها أربع سفن بحرية ملكية على أهبة الاستعداد للدفاع عن مصايدها في حال انقضاء الشهر بدون التوصل لاتفاق تجارة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

يشار إلى أن الدخول إلى المصايد هو إحدى النقاط الشائكة الرئيسية التي تمنع التوصل لاتفاق بشأن اتفاقية بشأن التجارة.

وفي الوقت الحالي، مازالت التجارة البريطانية مع الاتحاد الأوروبي خاضعة للوأئح التنظيمية، كما لوكانت عضوا بالتكتل. ولكن هذا الترتيبات تنتهي في الأول من يناير، وفي حال عدم التوصل لاتفاق، فإن العلاقات بين الاثنين سوف تتحول إلى علاقات بين أي تكتلين تجاريين بدون اتفاقيات.

وتمنح القواعد الحالية الصيادين من الاتحاد الأوروبي الدخول لجزء من المياه البريطانية.

وقال مصدر بوزارة الدفاع لـ"د.ب.أ"، إن السفن سوف تكون مستعدة للدفاع عن المصايد البريطانية على مدار الساعة في حال تطلب الأمر.

وحددت لندن وبروكسل يوم الأحد موعدا نهائيا للتوصل لاتفاق. ولكن بروكسل أشارت إلى أن الإرشادات القائمة بشأن المصايد سوف تظل قائمة في حال عدم التوصل لاتفاق.