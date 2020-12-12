سلوفاكيا تعلن إصابات يومية قياسية يكورونا رغم الاختبارات الجماعية

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أظهرت بيانات وزارة الصحة السلوفاكية التي نشرت، اليوم السبت، أن البلاد سجلت حصيلة قياسية يومية جديدة من إصابات فيروس كورونا.

وجاء في البيانات أن اختبارات تفاعل إنزيم البوليميريز التسلسلي المعروفة باسم "بي سي ار" كشفت عن 3707 إصابات جديدة أمس الجمعة وهو أعلى رقم منذ بداية جائحة فيروس كورونا.

وذكرت وكالة الأنباء السلوفاكية (تي ايه إس ار) أنه جرى تأكيد 2357 حالة إصابة أخرى باستخدام اختبارات المستضد الأقل دقة، التي تستخدمها البلاد في اختبارات جماعية مؤخرا.

وبلغ إجمالي الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا 127 ألفا و87 حالة ووصلت الوفيات إلى 1122، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز.

وقال وزير الصحة ماريك كراجسي أمس الجمعة، إن اللجنة الحكومية المعنية بالحكومة سوف تقترح قيودا بشأن حرية الحركة داخل البلاد.

وبموجب المقترح، لن يتم السماح للمواطنين سوى بالخروج للعمل أو شراء الاحتياجات الأساسية.