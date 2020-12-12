رئيس بحوث الصحراء يتفقد مشروعات التنمية الزراعية في مطروح

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تفقد رئيس مركز بحوث الصحراء الدكتور عبدالله زغلول ، أنشطة مركزي التنمية المستدامة والبحوث التطبيقية، يرافقه مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح المهندس محمود الأمير، ومدير مركز البحوث التطبيقية الدكتور محمد سالم.

كما تفقد زغلول صوب إنتاج الشتلات التي تضم أكثر من 50 ألف شتلة زيتون سيتم توزيعها مجانا على المزارعين خلال الموسم القادم دعما من مركز بحوث الصحراء والتي يقوم على تنفيذها خبراء مركز البحوث التطبيقية.

وأشار إلى ضرورة التوسع في زراعة أراضي الشعير خاصة بعد الدعم المقدم من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لمزارعي مطروح والتي أشرف على توزيعها بالمجان وزير الزراعة وتسهم في زراعة 4 آلاف فدان داخل الأراضي الصحراوية.

وأكد رئيس مركز بحوث الصحراء، توفير الدعم للمرأة البدوية بمطروح، حيث قدم مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح التابع لمركز بحوث الصحراء عددا كبيرا من بطاريات الدواجن بالإضافة إلى أعلاف و50 دجاجة لكل سيدة بعدد 20 سيدة بمراكز الدعم الفني المنتشرة من رأس الحكمة ومرسي مطروح والنجيلة وسيدي براني.