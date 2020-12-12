العراق: اعتقال 25 إرهابيا ومصادرة أسلحة متوسطة وخفيفة في إطار عمليات الوعد الصادق

أعلن قائد عمليات البصرة اللواء الركن أكرم صدام مدنف، اعتقال 25 إرهابيا مطلوبين للقضاء ومصادرة أسلحة متوسطة وخفيفة في إطار عمليات الوعد الصادق بالمحافظة.

وقال مدنف، حسبما نقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية، اليوم السبت - "تمكنت القوات الأمنية في المحور الشمالي للعمليات من إلقاء القبض على 13 إرهابيا مطلوبين للقضاء، كما تمكنت القوة المداهمة من مصادرة أسلحة خفيفة وأخرى متوسطة واعتدة مختلفة الأنواع".

وأشار قائد عمليات البصرة إلى أن المحور الجنوبي من العمليات تمكن من اعتقال 12 إرهابيا ومصادرة أسلحة خفيفة، مؤكدا أن العمليات تسير حسب المخطط له ضمن قواطع العمليات.

وكان قد أعلن سابقا انطلاق الصفحة الرابعة من المرحلة الثانية لعمليات "الوعد الصادق" في محافظة البصرة، وأن عمليات الوعد الصادق بمرحلتها الثانية انطلقت للبحث عن الإرهابيين المطلوبين والسلاح المنفلت في أقضية وأطراف المدينة في محافظة البصرة.