الشرطة النمساوية تضبط أسلحة متجهة إلى ميليشيا يمينية بألمانيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن وزير الداخلية النمساوي كارل نيهامر، اليوم السبت، أن الشرطة ضبطت الأسبوع الماضي عشرات الأسلحة و100 ألف خرطوشة من الذخيرة التي كان الغرض منها جزئيا بناء ميليشيا يمينة متطرفة في ألمانيا.

وجرى القبض على 5 أشخاص مشتبه فيهم في النمسا بينهم المشتبه الرئيسي، 53 عاما، الذي كان معروفا بالفعل للسلطات بسبب أنشطته اليمينية المتطرفة.

ووجدت الشرطة أيضا 76 سلاحا آليا وشبه آلي و14 مسدسا وأكثر من 100 ألف خرطوشة لأعيرة مختلفة وكذلك ست قنابل يدوية وأنواع مختلفة من المتفجرات.

وجرى القبض على شخصين في ولاية بافاريا بجنوب ألمانيا، بحسب ما قاله المحقق الرئيسي ميشائيل ميمرا. والتحقيقات أيضا جارية في ولاية ويستفاليا شمال الراين.

وقال نيهامر في مؤتمر صحفي في فيينا إن أحد المشتبه فيهم كشف للمحققين عن الغرض من هذه الأسلحة.

وذكر: "الحقيقة هى أن جزءا من هذه الترسانة الكبيرة كان سيتوجه إلى ألمانيا، بهدف محتمل هو تشكيل ميليشيا"، مضيفا أن التحقيقات في هذا الصدد مازالت جارية.

وقال وزير الداخلية، إنه كان على تواصل مع وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر بشأن القضية.

وأضاف نيهامر: "نعلم أن هناك صلات وثيقة بين مجتمعات النازيين الجدد في ألمانيا والنمسا".

ولم يحدد الوزير النمساوي أي نوع من المتطرفين اليمينيين الألمان الذين قد يكونوا يخططون لتسليح أنفسهم.

وجرى الكشف عن الأسلحة في إطار عملية ضد تهريب المخدرات من ألمانيا إلى النمسا المجاورة، بحسب ميمرا.

ووجد المحققون فيما بعد أن المشتبه فيهم يستخدمون عائدات المخدرات لشراء الأسلحة.

وقال قائد شرطة فيينا جيرهارد بورستل، إن الأسلحة ترقى إلى أكبر ضبطية أسلحة في النمسا في العقود الأخيرة.