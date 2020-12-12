مسئول أممي يزور جمهورية الكنغو الديمقراطية في 13 ديسمبر

يقوم مساعد الأمين العام للأمم المتحدة المسؤول عن عمليات حفظ السلام جان بيير فرانسوا رينود لاكروا بزيارة رسمية إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، في الفترة من 13 إلى 18 ديسمبر الجاري.

ونقلت وكالة الأنباء الكنغولية عن اذاعة أوكابي، قولها إن المسؤول الأممى سيتوجه الخميس القادم إلى إقليم إيتورى (شمال شرق الكنغو)، حيث سيلتقي بحاكم الإقليم جان بامينيسا سعيدي، وممثلى الطوائف المختلفة، ثم يعقد مؤتمرا صحفيا بالعاصمة بونيا يستعرض فيه نتائج مباحثاته.

وبحسب إذاعة أوكابي، تهدف هذه الزيارة إلى تقييم أنشطة بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو).