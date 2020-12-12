وزيرة الصحة: لا يفضل تناول الحوامل والأطفال الأقل من 16 عاما لقاح كورونا

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن الأولوية في تلقي اللقاح الصيني المضاد لكورونا، ستكون للأطقم الطبية بمستشفيات العزل والمعامل، وكذلك لأصحاب الأمراض المزمنة، باعتبارهم الأكثر تضررًا، وعرضة لمضاعفات شديدة في حالة إصابتهم بالفيروس.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب والمذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الجمعة، أنه من خلال الموقع الذي ستطلقه الوزارة سيتم تحديد ميعاد للمواطن لتلقي الجرعة الأولى من اللقاح، تليها الثانية والتي ستكون بعد 21 يومًا، متابعة: «سنعطي للمريض تحذيرًا بإمكانية حدوث أعراض بعد تلقيه اللقاح، وأرقام للتواصل مع وزارة الصحة في حالة شعوره بأي أعراض».

وأوضحت أنه سيتم متابعة الحالات التي ستتلقى جرعات اللقاح الصيني، مضيفة أنه لا يفضل تعاطي السيدات الحوامل والأطفال الأقل من 16 عامًا، اللقاح، إلا أنه آمن لكبار السن.

وعن الإصابة بكورونا مرة أخرى بعد تلقي اللقاح، أشارت إلى أن هناك إحتمالية إصابة بعض الحالات من جديد، مؤكدة أن اللقاح الصيني أثبت فعاليته في منع الإصابة بالمرض بنسبة تقدر بنحو 86%، طبقًا لما أفادت به الأبحاث العلمية.

وأكدت أن النسبة المتبقية والتي تصل إلى 14% من الممكن إصابتها بكورونا مرة أخرى ولكن بأعراض خفيفية، موضحة أن الأبحاث أثبتت تكون أجسام مضادة لدى 99% من متلقي اللقاح الصيني.

ولفتت إلى أن اللقاح الصيني أثبت فعاليته على المدى القصيرة بمدة زمنية تتراوح من ثلاثة إلى أربعة أشهر، منوهة بأنه لا يمكن اختبار فعالية اللقاح على المدى الطويل إلا بعد مرور سنة على الأقل.

واستقبلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مساء أول أمس الخميس، أولى شحنات لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة (سينوفارم) الصينية، بمطار القاهرة الدولي، قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بحضور كل من السفير الصيني لدى مصر، والقائم بأعمال السفير الإماراتي.