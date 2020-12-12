الاستخبارات العراقية تعلن القبض على داعشي عمل بصفة إعلامي في كركوك

أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم السبت، إلقاء القبض على "إرهابي" في كركوك عمل بصفة إعلامي لدى تنظيم "داعش".

وقالت الوكالة، في بيان صحفي اليوم أورده موقع "السومرية نيوز" العراقي، إن الموقوف اعترف خلال التحقيقات الأولية "ببث الإصدارات الخاصة بالعمليات الإرهابية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وتشغيل مقاطع الفيديو الخاصة بذبح وقتل الأبرياء عن طريق شاشة عرض في إحدى أسواق محافظة كركوك خلال سيطرة داعش على مناطق بالمحافظة لتخويف وزرع الرعب داخل نفوس المواطنيين".

وأشارت إلى أنه أقر بالمشاركة في عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية في قاطع أمرلي، مردفة: "ضبط بحوزته فلاشة ميموري محمل عليها مقاطع فيديوية وإصدارات تخص العمليات الإرهابية التي كانت تنفذها عصابات داعش بحق المواطنيين وبندقيتين كلاشنكوف".