 جوارديولا بعد التعادل في ديربي مانشستر: نقطة جيدة من مباراة صعبة - بوابة الشروق
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جوارديولا بعد التعادل في ديربي مانشستر: نقطة جيدة من مباراة صعبة

شريف أبوحمد
نشر في: السبت 12 ديسمبر 2020 - 11:23 م | آخر تحديث: السبت 12 ديسمبر 2020 - 11:24 م

تحدث الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، عن تعادل فريقه أمام مانشستر يونايتد مساء اليوم السبت، في المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب أولد ترافورد ضمن مواجهات الجولة الثانية عشر من الدوري  الإنجليزي.

وقال بيب في تصريحات عقب المباراة عن التعادل السلبي:«جوارديولا إنها نقطة جيدة. نلعب في أولد ترافورد ولا يمكننا نسيان ذلك، هم سريعون للغاية في الهجوم، وفي معظم أجزاء المباراة كنا جيدين».

وأضاف: «كانت مباراة صعبة، ولكن في بعض الأحيان يكون دفاع الخصم قويا، وقد تتم معاقبتك بالهجمات المرتدة».

وعن أجويرو وأسباب عدم مشاركته قال:«عانى من مشكلة في معدته ولم يتمكن من التدريب وبقى في منزله. بالطبع نفتقده فهو أفضل مهاجم في تاريخ مانشستر سيتي. سنلعب بدونه لفترة قصيرة وعندما يكون لائقا سيعود بقوة».

ورفع مانشستر سيتي رصيده بعد التعادل إلى 19 نقطة في المركز الثامن كما رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 20 نقطة في المركز السابع.


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