 ضبط أدوية منتهية الصلاحية داخل 5 صيدليات في الوادي الجديد - بوابة الشروق
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ضبط أدوية منتهية الصلاحية داخل 5 صيدليات في الوادي الجديد

عمرو بحر
نشر في: السبت 12 ديسمبر 2020 - 12:45 م | آخر تحديث: السبت 12 ديسمبر 2020 - 12:45 م

أكد صلاح السيد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، اليوم السبت، أنه تم ضبط شرائط وعقارات منتهية الصلاحية داخل معمل تحاليل طبية وصيدليات بالمحافظة، وذلك في إطار حملة تفتيش موسعة بالتعاون والتنسيق مع مباحث التموين وقطاع الصحة، وإدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة للتفتيش على معامل التحاليل الطبية والصيدليات.

وقال صلاح، في بيان اليوم السبت، إنه تم ضبط مستلزمات تجميل وعقارات، وأدوية طبية منتهية الصلاحية داخل 5 صيدليات، وتم تحريز المضبوطات وتحرير محاضر بالمخالفات وإحالتها للنيابة العامة التي تولت التحقيقات.

وأشار إلى استمرار الحملات التموينية لضبط الأسواق وتوفير المنتجات الصالحة للمستهلكين، سواء المنتجات الغذائية أو الأدوية.

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