مصادر: تلقيح الأطقم الطبية بالمستشفيات مباشرة بدون التسجيل على الموقع الإلكتروني

قالت مصادر بوزارة الصحة، لـ"الشروق"، إنه من المتوقع أن يتم تلقيح الأطقم الطبية فى مستشفيات العزل بشكل مباشر بدون التسجيل على الموقع الإلكترونى الذى يتم إنشاؤه فى الوقت الحالى.

وأوضحت المصادر في تصريحاتها، أن الموقع سيكون مخصصا لتسجيل المواطنين من ذوى الأمراض المزمنة وكبار السن.

وأضافت المصادر أن وزيرة الصحة هالة زايد ستعقد اجتماعا خلال اليومين المقبلين عبر الفيديو كونفرانس بمستشفيات العزل والحميات والصدر لشرح كيفية توزيع لقاح فيروس كورونا المستجد على الأطباء بهذه المستشفيات خلال الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أن أن اللقاح ما زال حتى الآن فى مطار القاهرة، ينتظر الإفراج الجمركى، ليتم تخزينه بمعامل التبريد بمعامل المصل واللقاح (فاكسيرا)، حتى يتم نقله سواء إلى المديريات الصحية بالمحافظات أو إلى المستشفيات بحسب الأشخاص الذين سيتم تلقيحهم.

وأشارت المصادر إلى أنه من المتوقع أن يتم تلقيح الأطقم الطبية فى المستشفيات المذكورة بشكل مباشر بدون التسجيل على الموقع الإلكترونى الذى يتم إنشاؤه فى الوقت الحالى، حيث إن الموقع سيكون مخصصا لتسجيل المواطنين من ذوى الأمراض المزمنة وكبار السن.

وكانت وزارة الصحة والسكان تسلمت الخميس الماضى أولى شحنات اللقاح الصينى «سينوفارم» ضد كورونا، والذى أجريت عليه تجارب سريرية فى مصر على 3 آلاف متطوع خلال الفترة الماضية، حيث أثبت اللقاح فاعلية بنسبة ٨٦٪ فى الوقاية من فيروس كورونا المستجد، و٩٩٪ فى إنتاج الأجسام المضادة للفيروس، و١٠٠٪ فى الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة.