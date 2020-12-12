السيناريست سوسن عامر: «جمال الحريم» عمل اجتماعي مغلف بأجواء الرعب

أعربت السناريست سوسن عامر عن سعادتها بردود الأفعال الإيجابية التي تلقتها عقب نشر البرومو الخاص بمسلسل (جمال الحريم) والذي ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، مشيرة إلى أنه عمل اجتماعي يتضمن قصص إنسانية مغلفة بأجواء الرعب.

ووصفت عامر - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت - "جمال الحريم" بأنه أجرأ عمل درامي يتناول عالم الجن والدجل والشعوذة، لافتة إلى أن أسرة المسلسل بالكامل بذلت قصارى جهدها لظهور العمل في أفضل صورة ممكنة.

وقالت إن المسلسل متكامل العناصر يتضمن العديد من المفاجآت التي تجعله مختلفا عن أعمال الرعب التي تم تقديمها من قبل على شاشة التليفزيون،في إطار ملئ بالإثارة والتشويق، مشيرة إلى أن المسلسل يلقي الضوء على نماذج موجودة في الواقع، ويتناول عالم الجن والدجل بشكل مباشر.

ولفتت إلى توظيف كافة عناصر الخدعة والإبهار في الصورة بالاستعانة بأفضل التقنيات الحديثة في التصوير واستخدام الديكورات المناسبة لإبراز الصراع الذي يواجهه أبطال العمل لخروج العمل في أبهى صورة ممكنة وبشكل يحقق المتعة البصرية والجذب لجمهور المشاهدين.

وأوضحت أنه يشارك في بطولة المسلسل كل من الفنانين خالد سليم، اللبنانية نور، دينا فؤاد،صلاح عبد الله، أشرف مصيلحي، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبد الخالق، الفنانة الشابة رنا رئيس، هبة حسن، هدى الأتربي،وإخراج منال الصيفي.

ويجسد الفنان خالد سليم، خلال أحداث مسلسل "جمال الحريم" شخصية رجل أعمال يدعى "يوسف" يمتلك مجموعة من الشركات وتربطه علاقة حب قوية بينه وبين الفنانة نور اللبنانية، والتي تعمل مذيعة تدعى "فريدة"، وبشكل مفاجئ تنقلب حياته رأسا على عقب خلال الأحداث، حيث تتعرض حبيبته وصديقتها إلى أزمات مع الجن.